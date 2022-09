Die positive Entwicklung am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) hält an. Das Unternehmen teilt nun ein Rekordergebnis bei den Passagierzahlen im Vergleich zu 2019 mit. Im August 2022 wurden demnach 160.163 Passagiere im Linien- und Pauschalverkehr am Flughafen Karlsruhe gezählt. Das sind 1.430 Fluggäste mehr als im Vergleichsmonat des Vorkrisenjahres 2019. Bereits am 18. August konnte zudem der 20-millionste Fluggast, der den FKB seit der Umwandlung in einen Verkehrsflughafen im Jahre 1997 nutzte, begrüßt werden.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zählte im Jahr 2019 mehr als 1,3 Millionen Passagiere bei über 36.000 Flugbewegungen und ist in seiner Doppelfunktion als Airport und Gewerbe-/Technologiestandort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Die Lage in der Rheinebene und die Nähe zu Frankreich sowie zum Schwarzwald mache ihn zum bevorzugten Abflugort für Reisende im Südwesten.