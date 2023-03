Laut einer Mitteilung ist auch der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) vom Streik am Montag, 27. März, betroffen. Fluggäste müssen mit längeren Wartezeiten rechnen und sollen dies schon bei der Anreise zum Flughafen beachten. Am Streik beteiligt sich das Sicherheitspersonal des Baden-Airparks, weshalb es an den Personalkontrollstellen zu Störungen kommt.

Der Flughafenbetreiber empfiehlt Passagieren, den Flugstatus von Ryanair und Wizz Air noch vor Antritt der Anreise zum Flughafen zu überprüfen und bereits drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Auch die Bahn ist vom landesweiten Streik ist. Die Flughafen-Buslinien sollen jedoch planmäßig verkehren.