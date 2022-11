Nachdem krisenbedingt in den letzten Jahren keine Vollcharter-Maschine am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) stationiert war, wird der Reiseveranstalter TUI ab Mai 2023 den Baden-Airpark wieder damit ausstatten. Das Unternehmen teilt mit, dass mittlerweile die Buchungen für über 100.000 Sitzplätze im Sommer 2023 freigeschaltet wurden. Neben den kanarischen Zielen Gran Canaria und Fuerteventura kehrt damit auch die drittgrößte griechische Insel Kos zurück in den Sommerflugplan. Darüber hinaus sind auch Reisen nach Mallorca, Kreta und Rhodos im Programm.