Die Badesaison 2020 scheint in den drei Freibädern im Kreis Germersheim gerettet. „Wir werden die Öffnungstermine höchstwahrscheinlich halten können“, sagt Georg Werling, Leiter der Bäderbetriebe in Wörth. Das heißt: Der Badepark öffnet seine Pforten aller Voraussicht nach am Samstag, 27. Juni. Schon ab Montag, 15. Juni, kann es mit dem Schul- und Vereinsschwimmen wieder losgehen. Derzeit wird mit Hochdruck an der Umsetzung des von der Landesregierung veröffentlichten Hygienekonzeptes gearbeitet. Darin ist unter anderem geregelt, wie viele Gäste ins Bad und in welchem Umfang die Duschen genutzt werden dürfen, zudem wird ein Wegekonzept gefordert.

13. Juni soll Bellheim öffnen

Auch in Kandel und Bellheim laufen die Vorbereitungen auf den Saisonstart auf Hochtouren. Die Verbandsgemeinde Bellheim teilt auf Anfrage mit, dass der Schwimmpark am Samstag, 13. Juni, eröffnet werden soll, für das Kandeler Waldschwimmbad gibt es noch keinen genauen Termin. In allen drei Fällen soll in der nächsten Sitzung des jeweiligen Fachausschusses ein endgültiges Betriebskonzept vorgelegt und beschlossen werden. In Kandel tagt der Werkausschuss der Verbandsgemeinde am Mittwoch, 3. Juni, 19 Uhr, der Werk- und Bäderausschuss in Wörth kommt am Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr, zusammen, in Bellheim befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde am Mittwoch, 10. Juni, 18 Uhr, mit dem Thema.