Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag vergebens gewaltsam in ein Cafe in der Hauptstraße einzusteigen. Außerdem brachen vermutlich die gleichen Täter in die nahegelegene Kirche St. Vitus in der Brunnengasse ein. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei am Sonntag gegen 00.50 Uhr, dass die Täter versuchen würden, die Scheibe eines Cafes einzuschmeißen. Den Einbrechern gelang es allerdings nicht in das Cafe zu gelangen. Die eintreffenden Beamten konnten keine verdächtigen Personen feststellen. Ein weiterer Einbruch wurde am Montagmorgen in der nahegelegenen Kirche St.Vitus festgestellt. Hier gelang es den Tätern eine Scheibe einzuschmeißen. In der Folge wurden die Räume offenbar erfolglos nach Diebesgut durchsucht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 07253 80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.