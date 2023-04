Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Bachpaten transportieren den Umweltschutz in die Bevölkerung, sie tragen durch umweltbewusstes Verhalten zur Umwelterziehung bei“, sagte Eva-Maria Finsterbusch vom Mainzer Landesamt für Umwelt. Sie informierte in der Kulturhalle in Schaidt über das Thema „Bachpatenschaften“.

„Meist sind Bäche Gewässer dritter Ordnung, deren Unterhaltspflicht bei der Stadt oder Gemeinde liegt“, so Finsterbusch. Rund 40 Prozent der Bachpaten seien Angelsportvereine.