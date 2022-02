Zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden an einem Auto kam es am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr auf der L 540 zwischen Hagenbach und Berg. Eine Autofahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Stehen. Das im Fahrzeug befindliche Baby konnte unverletzt durch Ersthelfer geborgen werden. Die Fahrerin erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde nach Polizeiangaben kurzfristig gesperrt.