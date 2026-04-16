Der Baby-Bewegungsanhänger der Kreisverwaltung wird wieder an verschiedenen Orten im Kreis Station machen.

Der Anhänger beinhaltet nach Angaben der Kreisverwaltung zahlreiche Mitmach-Spiele, mit denen Familien mit Babys oder Kleinkindern eingeladen sind, sich zu bewegen und gemeinsam kleine Abenteuer zu erleben. „Die Kinder dürfen sich auf Spiel, Bewegung und jede Menge guter Laune freuen“, heißt es weiter. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern bis drei Jahre. In einer kindgerechten Entdeckeroase können die Kleinsten je nach Alter rasseln, krabbeln, Rutschfahrzeuge fahren oder Balancierelemente ausprobieren und motorische sowie sensorische Fähigkeiten spielerisch entdecken.

Organisiert wird das mobile Angebot vom Netzwerk „Frühe Hilfen“ im Landkreis Germersheim gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Ziel ist es, Familien unkompliziert und niedrigschwellig zu erreichen und das soziale Miteinander zu stärken. Interessierte erhalten Informationen direkt beim Netzwerk „Frühe Hilfen“ des Landkreises Germersheim unter 07274 531861 oder per E-Mail an fruehehilfen@kreis-germersheim.de.

Die Termine des Baby-Bewegungsanhängers: Sonntag, 3. Mai, 12 bis 16 Uhr, Schwegenheim, SWR1 Heimspiel am Sonntag, Kurt-Kaufmann-Platz; Freitag, 8. Mai, 9.30 bis 11.30 Uhr, Bellheim, Café Babyzeit; Samstag, 9. Mai, 14 bis 18 Uhr, Kandel, 35. Jubiläum des FFZ, Luitpoldstraße 6; Freitag, 22. Mai, 14 bis 17 Uhr, Germersheim, Tag der Frühen Hilfen, Schulhof und Aula der Berufsbildenden Schule, Paradeplatz 8; Sonntag, 31. Mai, 9 bis 16 Uhr, Ottersheim, Spiel- und Sportfest Turnverein, Waldstraße, Sport- und Freizeitgelände; Samstag, 6. Juni, 10 bis 16 Uhr, Familienfest VG Lingenfeld, Grundschule Lustadt, Schulstraße 7.