Die B9 ist zwischen Kandel-Süd und dem Grenzübergang nach Frankreich aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Ein Lastwagenfahrer kam nach Angaben der Polizei am Morgen kurz nach 7 Uhr aus Frankreich kommend Richtung Kandel aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen geriet in den Grünstreifen, kippte auf die Seite und blieb dort liegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Bergung des Lastwagens soll voraussichtlich bis 14.30 Uhr dauern.