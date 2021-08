Eine Woche früher als geplant fertiggestellt wird laut einer Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) der erste Bauabschnitt auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Speyer-Süd. Wie berichtet, wird dort seit 19. Juli die Fahrbahndecke erneuert. Am Montag, 16. August, soll nun der zweite Bauabschnitt von der Anschlussstelle Speyer-Süd in nördliche Richtung bis zur Anschlussstelle Dudenhofen (Dudenhofener Straße) folgen. Wie bereits beim ersten Bauabschnitt, soll auch hier der Verkehr laut LBM auf die Gegenfahrbahn übergeleitet werden. Für jede Fahrtrichtung stünde demnach je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Ausfahrt in Richtung B39 (Dudenhofen/Verwaltungshochschule) sowie die Auffahrt zur B9 von der Rheinbrücke kommend werden während dieser zweiten Bauphase gesperrt. Eine Umleitung wird laut LBM über die Anschlussstellen Speyer-West sowie Römerberg eingerichtet. Mit Blick auf die Bauzeit rechnet der LBM für den zweiten Bauabschnitt mit rund einer Woche. Insgesamt vier Abschnitte sind geplant. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung gibt der LBM mit rund 2,2 Millionen Euro an.