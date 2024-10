Eine verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich der B9 bei Schwegenheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Rücken und wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.