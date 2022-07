Bei einem Unfall auf der B9 zwischen Lingenfeld und Schwegenheim sind am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 41-Jähriger, der in Richtung Speyer unterwegs war, beim Überholen einen anderen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten klagten laut Polizei über Rückenschmerzen und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.