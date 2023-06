Wegen eines Reifenplatzers an einem Lkw kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Unfall, der zu einem heftigen Stau auf der B9 zwischen den Abfahrten Lingenfeld Süd und B272 führte. Nach Angaben der Polizei platze gegen 5 Uhr einem Lkw, der in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, ein Vorderreifen und der Lastwagen schleuderte in die Leitplanken. Der 37-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Durch umherfliegende Trümmerteile mussten beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch kam es auch zu einem Rückstau auf die B35. Die Fahrspur in Richtung Wörth konnte inzwischen wieder freigegeben werden. Derzeit wird der Lkw auf der Spur in Richtung Norden geborgen. Es kommt weiter zu Behinderungen.