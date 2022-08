Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Ausfahrt Germersheim Süd ein Verkehrsunfall. Zwei Autofahrer kollidierten miteinander und verloren die Kontrolle über ihr jeweiliges Fahrzeug. Die Fahrbahn musste laut Polizeibericht während der Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden in Richtung Norden gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei einem 39-jährigen Unfallbeteiligten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab 1,31 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de zu kontaktieren.