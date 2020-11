(Aktualisierung 11.50 Uhr) Auf der B9 bei Schwegenheim in Fahrtrichtung Speyer ist es am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Die B9 war in Fahrtrichtung Speyer für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Abfahrt Schwegenheim/Landau umgeleitet. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat eine Autofahrerin im morgendlichen Berufsverkehr die Spur gewechselt, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Fahrerin sei von der rechten Spur auf die Überholspur gezogen und ein nachfolgender Wagen sei aufgefahren. Auf diesen sei dann ein weiteres Auto aufgefahren. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die B9 gesperrt. Der Verkehr staute sich bis zur Anschlussstelle Germersheim Mitte zurück. Die mögliche Unfallverursacherin und der Fahrer des auffahrenden Autos wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.