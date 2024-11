Weil ein Autofahrer in Sekundenschlaf verfiel, fuhr er am Montag gegen 0.05 Uhr auf der B9 bei Rülzheim Nord gegen die Leitplanke. Dabei geriet er ins Schleudern und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Wegen des Vorfalls wurde die B9 in Fahrtrichtung Germersheim für etwa zwei Stunden komplett gesperrt, informierte die Polizei. An dem Auto ist ein Totalschaden entstanden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro, die Schadenshöhe an den Leitplanken wird auf etwa 5000 Euro beziffert.