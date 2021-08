Die Erneuerung der Fahrbahn auf der B9 geht voran: Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird am Samstagabend, 28. August, der Bauabschnitt zwischen der Anschlussstelle Speyer-Süd in nördliche Richtung bis zur Anschlussstelle Dudenhofen (Dudenhofener Straße) fertiggestellt. Am Montag, 30. August, geht es dann mit dem nächsten Bauabschnitt weiter: Im Bereich der Anschlussstelle Speyer-Süd stehen noch „notwendige Restarbeiten an den Schutzplanken der B9“ an, teilt der LBM mit. Hierfür müsse die Fahrbahn für eine Tagesbaustelle in beide Richtungen auf jeweils eine Spur reduziert werden. Ab Dienstag, 31. August, beginnt dann der vierte Bauabschnitt auf der B9: die Zu- und Abfahrten Richtung Römerberg beziehungsweise Dudenhofen in Fahrtrichtung Germersheim werden saniert. Dafür wird laut LBM eine Umleitung über die Anschlussstelle Schwegenheim eingerichtet, die zurück über die B9 in nördliche Richtung nach Römerberg und Dudenhofen führt. Je nach Witterung soll die Bauzeit rund eine Woche betragen. Die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn auf der B9 beziffert der LBM mit rund 2,2 Millionen Euro.