Die B9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim Nord und Germersheim Mitte in Fahrtrichtung Süden wird ab Montag, 11. April, aufgrund von Asphaltarbeiten gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer (LBM) mit. Das betrifft auch Verkehrsteilnehmer, die von der B35 kommend an der Anschlussstelle Germersheim Nord auf die B9 auffahren wollen. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Schwegenheim zurückgeleitet. Ebenfalls gesperrt wird die Auffahrt Germersheim Mitte in Richtung Süden. Hier wird der Verkehr zur Anschlussstelle Germersheim Süd geleitet. Eine entsprechende Umleitung für die Auf- und Abfahrten wird eingerichtet. Die Abfahrt Germersheim Nord bleibt weiterhin befahrbar. Der Verkehr aus Speyer kommend in Richtung Süden wird auf die Gegenfahrbahn geleitet und kann somit weiterhin auf der B9 bleiben. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Juni andauern.