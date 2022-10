65.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte, die in Krankenhäusern behandelt worden waren, das ist die Bilanz eines Unfalls im Berufsverkehr am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 6.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Germersheim an der Anschlussstelle Schwegenheim auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer auf. Anschließend überholte sie einen vorausfahrenden Lkw, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Während des Überholmanövers fuhr ein 48-jähriger Autofahrer, der ebenfalls aus dem Kreis Germersheim kommt, auf ihren Wagen auf und überschlug sich. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bis zur Beendigung der Abschlepparbeiten war die B9 bis 8.10 Uhr vollgesperrt.