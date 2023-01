In den Dienstagmorgenstunden wurde die B9 zwischen der Anschlussstelle Bellheim Nord und Bellheim Süd nach einem Verkehrsunfall für eineinhalb Stunden in Richtung Karlsruhe gesperrt. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 41-jährige Fahrer eines Fords auf einen BMW auf, welcher ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Zwei weitere Autofahrer konnten den Zusammenprall mit den verunfallten Fahrzeugen nicht mehr verhindern, informierte die Polizei. An den vier beschädigten Fahrzeugen kam es zu einem erheblichen Sachschaden. Die Fahrer wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.