Eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg lautet die Bilanz einer Verkehrskontrolle auf der B9. In den frühen Stunden des Samstagmorgens stoppte die Besatzung eines Streifenwagens ein Auto auf der B9. Bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Eine Blutentnahme durch einen Arzt war die Folge.