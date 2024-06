Beim Überholen hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Schwegenheim/Lingenfeld Nord die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen die Leitplanke geprallt. Laut Polizei erlitt die 56-Jährige bei dem Unfall, der sich gegen 8.10 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignete, einen Schock und sie klagte anschließend über Schmerzen an Hals und Nacken. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Gesamtschaden wird auf zirka 4000 Euro beziffert.