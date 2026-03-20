Die Auf- und Abfahrt der B9 bei Rülzheim-Nord wird ab Montagmorgen jeweils gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben des Landesbetriebes Mobilität Speyer (LMB) notwendige Arbeiten an der Asphaltdecke auf der Brücke. Die Sperrung betrifft die Auffahrt der L553 in Richtung Ludwigshafen sowie die Ausfahrt von der B9 auf die L553. Sie soll voraussichtlich bis Freitag, 27. März, um 18 Uhr andauern. Umleitungen über die Anschlussstellen Rülzheim-Süd und Bellheim-Süd werden eingerichtet und ausgeschildert, so der LBM weiter.