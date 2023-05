Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B9 in Höhe Langenberg. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt. Die B9 ist an der Unfallstelle momentan voll gesperrt, teilte die Polizei mit, die später ausführlicher informieren will.