Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von knapp 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 9 an der Anschlussstelle Bellheim-Süd in Richtung Karlsruhe zugetragen hat. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei verlor eine 64 Jahre alte Frau aus dem Kreis Germersheim die Kontrolle über ihren Fiat Punto, überschlug sich im Bereich der Baustelle und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Glücklichen Umständen ist es laut Polizei geschuldet, dass sich die Frau selbst befreien konnte und lediglich leichte Verletzungen davongetragen hat. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gerieten, wird bis auf unbestimmte Zeit die rechte Fahrspur gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist aktuell nicht zu rechnen. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Feuerwehr Germersheim vor Ort.