Karlsruhe/Baden-Baden. Die B500 wird im Bereich der Bühlerhöhe auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern saniert. Die wichtige und vielbefahrene Verkehrsachse wird dafür voll gesperrt.

Wie das zuständige Regierungspräsidium nun mitteilt, gibt es drei Bauabschnitte. Die erste Vollsperrung beginnt ab Montag, 19. September, und damit eine Woche später als ursprünglich geplant. Die Sanierung wird rund sieben Wochen in Anspruch nehmen.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Parkplatz der B500 „Am Kaltenbrunnen“ bis zur Einmündung zum Gasthaus „Schwanenwasen“. Mit dem Baustart wird dieser Bereich für den Verkehr voll gesperrt. In den Tagen davor werden bereits vorbereitende Arbeiten, wie das Ausmähen der Straßenränder und das vorinstallieren der Umleitungsschilder, stattfinden. Während der Bauausführung des ersten Bauabschnitts wird die B500 im Norden bereits am Knotenpunkt Zimmerplatz und im Süden bereits am Knotenpunkt Sand gesperrt.

Weiträumige Umleitung

Das Gasthaus „Schwanenwasen“, die Hütten und Heime der AWO, die Max-Grundig-Klinik, das Waldgasthaus Kohlbergwiese und weitere Anlieger sind von Süden kommend über die L83, Knotenpunkt Sand und die B500 weiterhin zu erreichen. Aus Norden kommend von Baden-Baden über die B3 Sinzheim-Bühl und von dort über die L83 Bühlertal – Sand. Bereits auf der Autobahn A5 werden entsprechende Hinweistafeln aufgestellt, dass anstatt der Anschlussstelle Baden-Baden, die Anschlussstelle Bühl zu nutzen ist. Ab dem Zimmerplatz wird zusätzlich eine kleinräumige Umleitung über die L84 – K3753 – Bühlertal auf die L83 weiter zum Knotenpunkt Sand ausgeschildert. Aus dem Süden von der B500 kommend, mit dem Fahrziel Baden-Baden/Geroldsau, wird auf gleicher Strecke in umgekehrter Richtung umgeleitet. Für Fahrzeuge mit dem Fahrziel Murgtal erfolgt eine Umleitung über die L83 und L79. Der Schwerlastverkehr mit den Fahrziel Murgtal wird weiträumig über die B462 und L79a umgeleitet.