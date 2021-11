Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 36, Höhe Linkenheim-Hochstetten ereignete. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren eine 42 Jahre alte Ford-Fahrerin sowie ein 54 Jahre alter Citroën-Fahrer gegen 7 Uhr hintereinander auf der B36 in Richtung Mannheim, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Gefahrenbremsung eines Lkws musste der 54-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit den vor ihm ebenfalls bremsenden Pkws zu verhindern. Die hinterherfahrende Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Citroën auf. Um durch die Wucht des Aufpralls nicht auf seinen stehenden Vordermann aufgeschoben zu werden, lenkt der 54-Jährige sein Fahrzeug nach links, durchbrach den angrenzenden Wildtierzaun und kam zirka 20 Meter weiter in der angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Kurz nach 9 Uhr konnte die Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.