Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B3 musste der schwer verletzte Fahrer eines Mercedes-Benz mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 26-Jährige gegen 8.15 Uhr auf der B3 von Untergrombach in Richtung Weingarten unterwegs, als er laut eigenen Angaben einem querenden Wild ausweichen musste. In der Folge fuhr er eine Böschung hoch und kollidiert dort mit einem Baum. Um den Verletzten zu bergen, trennten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs ab, teilt die Polizei mit. Im Anschluss brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht. Der geschätzte Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 13.000 Euro.