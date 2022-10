Zwei Verletzte eines Autos, das von einem Kleinlaster gerammt wurde, müssen in ein Krankenhaus. Der Unfall auf der Bundesstraße 272 ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Fahrer des Pritschenwagens in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer eines VW Touran wich nach Polizeiangaben noch nach rechts aus und wurde deswegen von dem Pritschenwagen in der Seite gerammt. Der Fahrer ist womöglich schwerer verletzt, seien Beifahrerin möglicherweise etwas leichter. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme ist die B272 gesperrt. Der Verkehr wird über den Kreisel bei Hochstadt/Zeiskam und auf Höhe der Abfahrt Lustadt/Freimersheim (Überführung) abgeleitet. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfalls eingeschaltet. Bis zum Abtransport der Fahrzeuge und Ende der Gutachterarbeiten bleibt die B272 wohl noch mehrere Stunden gesperrt.