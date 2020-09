Eine verletzte Frau und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag auf der B272 bei Schwegenheim. Eine 41-Jährige fuhr auf der B272 aus Richtung Landau kommend in Richtung B9. Nach eigenen Angaben verlor sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf der linken Seite zum Liegen. Ein Verkehrsteilnehmer leistete Erste Hilfe, indem er der Verunfallten aus ihrem Fahrzeug half. Die Frau wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die B272 kurzzeitig voll gesperrt werden.