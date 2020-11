Die Geh- und Radwege auf der B10-Brücke Wörth-Karlsruhe sind ab Donnerstag, 19. November, wieder in beide Richtungen nutzbar. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Derzeit laufen auf der Rheinbrücke Maxau Korrosionsschutzarbeiten auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Wörth sowie auf der Unterseite der Brücke. Die Arbeiten auf dem derzeit noch gesperrten Geh- und Radweg in Richtung Wörth werden voraussichtlich am 18. November abgeschlossen. Ab Donnerstag, 19. November, sind dann wieder beide Seiten der Brücke für den Fuß- und Radverkehr nutzbar.

Beschichtungsarbeiten bis Jahresende

Die Korrosionsschutzarbeiten auf der Unterseite der Brücke dauern darüber hinaus noch an, führen aber laut Regierungspräsidium zu keinen großen Behinderungen: Während der Beschichtungsarbeiten muss der Radweg abschnittsweise auf einer Länge von jeweils rund 20 Meter in beiden Fahrtrichtungen auf circa 1,40 Meter eingeengt werden. Sofern es die Witterung zulasse und es zu keinem größeren Kälteeinbruch kommt, sollen auch diese Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zum Projekt „B 10, Rheinbrücke Maxau, Ertüchtigung der Fahrbahnplatte mit hochfestem Beton“ unter www.rp-karlsruhe.de, Beteiligungsportal, Aktuelle Baumaßnahmen „Mitte“, B 10 Rheinbrücke Maxau, Ertüchtigung der Fahrbahnplatte mit hochfestem Beton.