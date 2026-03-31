Eine Metallstange auf der Fahrbahn hat am Montagnachmittag auf der B10 bei Maximiliansau ein Auto beschädigt. Gegen 14.31 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer nach Polizeiangaben auf der B10 aus Karlsruhe kommend in Richtung Wörth unterwegs. Vor ihm fuhr ein weißer Kleintransporter mit Plane. In Höhe der Anschlussstelle Maximiliansau verlor der Transporter während der Fahrt aufgrund mangelnder Ladungssicherung eine Metallstange, die auf die Fahrbahn flog. Der 37-Jährige fuhr über die Stange und beschädigte sein Auto am hinteren Reifen. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.