Im September 2024 fiel der Startschuss für den Ersatzneubau der Albbrücke im Zuge der B10 in Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen 10 (Raffinerien) und 11 (Karlsruhe-Maxau). Bis zum 1. April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt. Der seit dem 19. Januar laufende Rückbau der provisorischen Fahrbahnverbreiterung sowie der Einbau von Schutzeinrichtungen auf der Nordseite der B 10 wurden am heutigen Freitag, 20. März, abgeschlossen. Damit können nun eine Mittelstreifenüberfahrt zurückgebaut und zwei weitere Überfahrten mit Schutzplanken geschlossen werden. Hierfür wird in Fahrtrichtung Wörth eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet. Die Umstellung der Verkehrsführung erfolgt an diesem Wochenende von Freitag bis Samstag in verkehrsarmen Zeiten jeweils zwischen 9 und 15 Uhr sowie nachts zwischen 20 und 5 Uhr. Während der abschließenden Bauarbeiten im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wörth auf den äußeren Fahrstreifen weiterhin zweistreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Radverkehr in Richtung Wörth wird wieder freigegeben. In Richtung Karlsruhe wird laut Regierungspräsidium eine einstreifige Verkehrsführung für die Schließung der Mittelstreifenüberfahrten ab Dienstag, 24. März, bis voraussichtlich Dienstag, 31. März, erforderlich. Diese werden in Tagesbaustellen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr eingerichtet.