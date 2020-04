Eine 22-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Karlsruhe kam am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Auffahrt Rülzheim-Süd von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Gegen 11.45 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem Opel Corsa die B 9 in Fahrtrichtung Süden und kam aus bisher unbekannter Ursache kurz nach der Auffahrt Rülzheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn prallte das Fahrzeug der 22-Jährigen gegen einen kleineren Baum und stürzte die angrenzende Böschung hinab, wo es an einem Wildschutzzaun zum Stehen kam. Das Fahrzeug wurde komplett beschädigt und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 10.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde der rechte Fahrstreifen für wenige Minuten gesperrt. Die Feuerwehr aus Rülzheim war im Einsatz.