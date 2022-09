Am Samstag gegen 1 Uhr verlor ein 18-Jähriger auf der B9 die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr mit seinen zwei etwa gleichaltrigen Freunden in Richtung Speyer. Kurz vor der Ausfahrt Germersheim Nord unterschätzte er laut Polizeibericht die regennasse Fahrbahn, kam in der Kurve von der Fahrbahn ab und endete schließlich in der Mittelleitplanke. Der Fahrer sowie seine Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt. Der junge Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Am Wagen entstand Totalschaden. Bis das Auto abgeschleppt war, wurde die linke Fahrspur der B 9 für circa zwei Stunden gesperrt.