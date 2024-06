[Aktualisierung 15.35 Uhr] Auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der Abfahrt Germersheim-Süd kam es bis vor Kurzem zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Auf- und Abfahrt war aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung eines verunglückten Wagens zunächst voll gesperrt, so die Polizei. Als Unfallursache gab die Polizei auf Nachfrage überhöhte Geschwindigkeit an. Die Fahrbahn sei bis gegen 14.45 Uhr gesperrt gewesen.