Wer über die B 36 aus Richtung Germersheim/Phillipsburg nach Karlsruhe fährt, muss die nächsten drei Wochen mit Staus rechnen. Der innerstädtische Abschnitt der Bundesstraße, die Neureuter Straße, ist seit heute voll gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahn wird erneuert. Die Arbeiten sollen bis Montag, 30. März, dauern. Die B 36 in Richtung Stadt und Südtangente werden zwischen der Siemensallee und der Borsigstraße voll gesperrt. Autofahrer aus Richtung Norden werden auf die parellele Anliegerfahrbahn umgeleitet.