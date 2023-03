Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Wochen hat die Stadt Germersheim auf ihrem Gelände zwischen Schrebergärten und alter Schiffbrückenstraße kräftig abgeholzt. Das Gelände wird jedoch nicht für die geplante Wohnbebauung auf der ehemaligen Werft benötigt.

Beim Spaziergang am Sonntagnachmittag stehen an der Werftstraße und am Pionierweg am Rhein mehrere Menschen zusammen. Es wird diskutiert. Mehrmals werden Köpfe geschüttelt