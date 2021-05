Das Büro-Wohn-Projekt auf dem früheren Künstlergelände am Hutzelberg ist einen Schritt weiter, der Bebauungsplan in der nächsten Runde. Anwohner befürchten zu viel Lärm und Verkehr sowie zu wenige Parkplätze.

Wenn eine Gemeinde beschließt, einen Bebauungsplan aufzustellen, werden Bürger zweimal gehört. Beim Hutzelberg-Projekt war das erstmals zwischen Juli und August letzten Jahres. Damals hatten Anwohner Bedenken wegen des Verkehrs in dem alten Ortsteil geäußert, ebenso bei der erneuten „Beteiligung der Öffentlichkeit“. Der Park- und Fließverkehr liege bereits „an der Grenze der Belastbarkeit“, heißt es in der Stellungnahme zweier Anwohner. Der Kritik hält die Verwaltung ein Verkehrsgutachten mit Hochrechnung auf die künftige Situation entgegen. Demnach erhöht sich der Verkehr am Hutzelberg, der Hinterstraße und im Mühlweg durchaus. Die Entwicklung des Baugebiets wird allerdings als „gut verträglich“ eingestuft.

Viele nutzen ein Büro

Bis zu seinem Tod im Vorjahr hatte der Bildhauer Andreas Helmling in der alten Hemdenfabrik gelebt. Die Tonic Concept GmbH mit Sitz in Jockgrim möchte nun auf dem Gelände einen Büro-Wohn-Komplex errichten. Geplant ist ein 670 Quadratmeter großes Co-Working-Space mit Großraumbüro und kleineren abtrennbaren Büroeinheiten. Start-ups und andere Selbstständige können sich die technische Infrastruktur teilen. Zudem sollen 37 Wohneinheiten mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern entstehen. Rund 100 Leute sollen dort wohnen und arbeiten. Die Wohndichte ist ein weiterer Kritikpunkt einiger Bürger, auch Ratsmitglied Tobias Dollt (FWAB) äußerte deswegen Bedenken.

Die Ausgleichsfläche für das Baugebiet – eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Gewanne Mittellache, aus der eine Streuobst- und Blühwiese werden soll – wird auf Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde auf 4340 Quadratmeter vergrößert. Dem stimmte der Rat mehrheitlich zu und hält grundsätzlich an der Planung fest. Die Unterlagen werden jetzt erneut offengelegt. Die Kaufoption für das Gelände wurde bis Ende März verlängert, sagt Patrick Müller, Architekt und Geschäftsführer der Tonic Concept GmbH, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Bis dahin soll der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans vorliegen. „Es ist alles in Vorbereitung.“