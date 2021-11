Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind Tausende von Fahrzeugen beschädigt worden. „Die Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeuges ist aktuell nicht unter sechs bis neun Monaten realisierbar“, begründet der Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld, warum er jetzt eine Auto-Spendenaktion gestartet hat. Dem Bürgerverein sei es wichtig, zwischen Autospendern und Empfängern zu vermitteln, sodass die Kontaktpersonen sich gegebenenfalls auch persönlich kennen lernen können. Autoannahme und -abgabe sind auf verschiedenen Plätzen in den sechs Orten der VG Lingenfeld geplant. Für die Umsetzung benötigt der Bürgerverein Unterstützung durch Mechaniker und Reparaturwerkstätten, welche die Autos prüfen und fahrbereit machen. Offene Kosten, beispielsweise für Ersatzteile, Tüv oder Überführungskennzeichen, übernimmt der Bürgerverein. Wer ein Auto abzugeben hat oder anderweitig helfen will, kann sich an Dominique Stecker, Telefon 06344 509233, E-Mail dominique.stecker@vg-lingenfeld.de, oder an Erwin Leuthner, Telefon 0151 12219914, E-Mail e.leuthner@t-online.de, wenden.