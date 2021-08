Das Engagement in Bürgerstiftungen wächst, mehr als 410 Stiftungen gibt es mittlerweile deutschlandweit. Die Bürgerstiftung in Schwegenheim ist eine von ihnen und unterstützt seit 35 Jahren gemeinnützige Zwecke.

„Alles begann am 2. April 1985, als das Elektrizitätswerk der Ortsgemeinde Schwegenheim an die Pfalzwerke verkauft wurde: Altbürgermeister Kaufmann überlegte damals lange Zeit, wo man das gewonnene Geld am besten anlegen könne“, erzählt Schwegenheims heutiger Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) über den Ursprung der örtlichen Bürgerstiftung. Gemeinsam mit der Gemeinde sei man dann auf die Idee gekommen, mit dem Geld eine Stiftung zu gründen. Diese sollte das gewonnene Geld anlegen und mit dem Ertrag die ortsansässigen Vereine unterstützen. „Pauschal gesagt soll die Stiftung gemeinnützige und mildtätige Zwecke finanzieren, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Als Bürgermeister bin ich der Bürgerstiftung extrem dankbar, dass sie die Gemeinde so unterstützt und vieles erst möglich macht, für was uns sonst das Geld fehlt“, sagt Lutzke. So könne außer den Vereinen auch Bürgern finanziell geholfen werden, die unverschuldet in eine Notlage geraten, etwa bei einem Hausbrand oder einem Unfall, erklärt er. Hierbei müssten die betroffenen Bürger oder die Schwegenheimer Vereine stets einen Antrag bei der Stiftung einreichen, der Stiftungsbeirat entscheide dann zweimal im Jahr über die jeweilige Vergabe der Mittel.

„Startkapital: 200.000 DM“

Karl-Ludwig Sattler hat schon einige dieser Anträge erlebt. Der 72-jährige Pensionär, der jahrelang eine Zahnarztpraxis in Schifferstadt hatte, ist seit 2014 Stiftungsbeiratsvorsitzender und berät zweimal im Jahr mit dem Beirat, welchen Anträgen stattgegeben werden kann. Sattler kam zufällig zu seinem Amt, indem ein Bekannter ihm vorschlug, im Gemeinderat tätig zu werden und er über diese Rolle zum Stiftungsbeiratsvorsitzenden gewählt wurde. „Ich sehe es als meinen Teil an, der Gemeinschaft in Schwegenheim etwas zurückzugeben und mich zu engagieren“, beschreibt Sattler seine Motivation, sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung zu engagieren.

Über die genauen Ein- und Ausgaben könne er nicht sprechen, wohl aber über das Grundprinzip der Finanzpolitik der Stiftung: „Gestartet sind wir damals mit einem Grundkapital von 200.000 D-Mark. Von Anfang an wurde dieses Geld in gewinnbringende Anlagen investiert, sodass die Stiftung ausschließlich Projekte vom Ertrag dieser Anlagen unterstützen kann, ohne das Vermögen der Stiftung anzugreifen.“ In den Jahren 2009 bis 2019 sei es der Bürgerstiftung so möglich gewesen, die ansässigen Vereine, Kindergärten, Kirchen und Schulen mit insgesamt 50.000 Euro zu unterstützen. Die derzeit niedrigen Zinsen beschreibt Karl-Ludwig Sattler als ein jedermanns Problem, mit dem auch die Stiftung zu kämpfen habe. „Wir können das Geld definitiv nicht mehr in der Weise ausgeben, wie es uns bisher möglich war, weil auf der Einnahmeseite einfach nicht mehr so viel kommt.“