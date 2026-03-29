Die Grünen fordern ein Nutzungskonzepts für den Bürgerpark. Dazu nimmt Günter Bähr, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Stellung.

Im November wurden auf dem alten Boule-Platz im Bürgerpark drei von der AWO gespendete Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt. Ursula Radwan, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, begrüßt zwar die Aufstellung der Geräte, kritisieren aber deren Anordnung. Diese verhindere, dass auf dem Platz weiter Boule gespielt werden könne. Um eine „derartige Verdrängung möglicher konkurrierender Nutzung für die Zukunft zu vermeiden“, fordern die Grünen ein Nutzungskonzept.

„Grüne fordern, der Wörther Bürgerpark soll für alle sein. Bewegung tut gut – das wissen wir alle. Wir wissen auch, dass sich viele ältere Menschen nicht die monatlich anfallenden Kosten eines Fitness-Studio leisten können. Das war der Grund, warum wir von der AWO-Vorstandschaft vor längerer Zeit schon beschlossen hatten, Bewegungsgeräte anzuschaffen“, schreibt Günther Bähr in seiner Stellungnahme. Damit könne man auch durch regelmäßiges Training Krankheiten vorbeugen.

„Bewegungsgeräte werden gut angenommen“

Auf dem ehemaligen Bouleplatz werde ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt. „Deshalb war er von uns – auch in Absprache mit dem Ortsvorsteher und der Stadtverwaltung – dafür prädestiniert. Was Frau Radwan im Bauausschuss zugesichert worden ist und was der Seniorenbeirat wollte, konnten wir nicht wissen und darüber wurden wir auch nicht informiert“, stellt Bähr klar. Und warum der Bürgermeister sich nicht daran gehalten habe, sei auch nicht das Problem der AWO.

„Es ist das gute Recht von Frau Radwan, dass sie endlich ein Nutzungskonzept für den Bürgerpark fordert“, so Bähr weiter. Dass dieses den Sparzwängen zum Opfer gefallen sei, könne man verstehen oder auch nicht. „Aber die Bewegungsgeräte haben inzwischen ihren Platz und werden auch schon von der Bevölkerung angenommen, wie wir festgestellt haben. Wir werden sie auch noch entsprechend öffentlich einweihen. Dazu ist natürlich auch Frau Radwan herzlich eingeladen neben allen Interessierten“, teilt der Vorsitzende der Wörther AWO mit.