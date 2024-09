Bei der „Fairen Woche“ fordert erstmals Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) die Bürgerinnen und Bürger im Zuge der Bürgermeisterwette zu 50 guten Taten, neudeutsch Challenges auf. Online kann man noch bis 27. September teilnehmen.

Das Ziel sei es „eine Aktion zu schaffen, die die Stadtverwaltung und auch den Bürgermeister noch nahbarer macht sowie den direkten Kontakt zur Bürgerschaft stärkt“, wird Bürgermeister Schaile in einer Mitteilung zitiert. Mit seiner eigenen Beteiligung und der Beteiligung der Verwaltung soll ein Zeichen gesetzt werden: „Wir sind alle ein Teil der Fair Trade-Stadt und tragen gemeinsam Verantwortung für unsere Stadt und deren Zukunft.“

Dabei geht es laut Schaile um mehr, als nur um eine Marketing-Aktion für die Stadt und ihre Fair-Trade-Woche: „Kleine Gesten haben oft schon eine große Wirkung – sei es durch ein Lächeln, ein Kompliment oder eine kleine Spende“, wird Schaile zitiert. „Solche einfachen Handlungen können das Leben eines Einzelnen verändern und zugleich ein Zeichen setzen, das weit über den Moment hinausgeht.“

Die 50 guten Taten, also die Challenges, sind in sieben Kategorien unterteilt: Klimaschutz, Naturschutz, Fair Trade, Soziales, nette Kleinigkeiten, Tierschutz und Nachhaltigkeit allgemein. Eine einfache Challenge in der Kategorie „Nachhaltigkeit allgemein“, ist zum Beispiel „Stelle ein Buch, das du bereits gelesen hast in den öffentlichen Bücherschrank“. Eine größere Aufgabe ist zum Beispiel: „Suche dir einen Platz in Germersheim aus (z.B. einen Spielplatz) und befreie diesen von Müll.“ Auf diese Weise hoffe man, dass für jeden etwas dabei ist, „auch für Leute, die aktuell keine Kapazitäten haben, sich viel zu beteiligen“.

Sollte die Stadtgemeinschaft es schaffen, alle 50 guten Taten zu erfüllen, gibt es eine Belohnung: Zur Eröffnung der diesjährigen Kultur- und Museumsnacht am 8. November wird der Bürgermeister fairen Sekt ausschenken und zu Gesprächen zur Verfügung stehen.

So funktioniert es:

Man sucht sich auf der Website unter www.germersheim.eu/fairewoche eine Aufgabe aus. Dann hat man bis zum 27.September Zeit diese zu erfüllen. Wer an der Challenge teilnimmt, dokumentiert seine Tat mit einem kleinen Beweis, wie z.B. einem Foto der Spendenquittung, einem Vorher- Nachher-Bild des aufgeräumten Platzes oder einer kurzen Beschreibung der durchgeführten Aktion. Diese Nachweise können dann per Mail an die Stadtverwaltung an tami.ziegler@germersheim.eu geschickt werden.





Die Liste der 50 guten Taten

Klimaschutz

1.

Ernähre dich eine Woche lang vegetarisch.

2.

Fahre drei Tag lang alle Alltagswege mit dem Rad statt mit dem Auto.

3.

Spende 5 Euro an ein Klimaschutzprojekt.

4.

Ernähre dich drei Tage lang vegan.

5.

Gehe deine Emails durch und melde dich von unnötigen Newslettern ab (Achtung! Hier nicht den Stadt-Newsletter von Germersheim abmelden!)



Naturschutz

6.

Installiere eine Regenwassertonne in deinem Garten

7.

Hänge in deinem Garten einen Nistkasten auf

8.

Stelle ein Insektenhotel in deinen Garten.

9.

Pflanze einen Baum in deinen Garten.

10.

Suche dir einen Platz in Germersheim aus (z.B. einen Spielplatz) und befreie diesen von Müll.

11.

Pflanze Kräuter auf deinem Balkon/deinem Garten.

12.

Stelle eine Vogeltränke / Tränke für Insekten in deinem Garten auf.



Fair Trade

13.

Gehe in einen Weltladen (den nächsten findest du in Speyer) und kaufe ein Produkt, dass dich interessiert und du noch nicht kennst.

14.

Spende 5 Euro an eine Fair Trade Organisation.

15.

Kaufe beim nächsten Einkauf mindestens 3 Fair-Trade oder Bio Produkte (die du sonst „konventionell“ gekauft hättest).

16.

Besuche eine Kleidertauschparty. (Am 27.09 findet eine auf dem Königsplatz in Germersheim statt)

17.

Besuche eine Veranstaltung zur fairen Woche.

18.

Fülle eine oder mehrere Karten der Klimakarten-Aktion in der fairen Woche aus.



Soziales

19.

Gehe Blutspenden.

20.

Registriere dich als Organspender.

21.

Registriere dich als Knochenmarkspender/in.

22.

Spende haltbare Lebensmittel an die Tafel.

23.

Du hast noch viel altes Bastelmaterial zuhause, was du nicht mehr benötigst. Spende es an einen Kindergarten/eine Kita.



Nette Kleinigkeiten

24.

Gehe in den nächsten Blumenladen, kaufe eine faire Blume und schenke diese einer Person, die du magst.

25.

Mache einer fremden Person ein Kompliment.

26.

Unterstütze einen Straßenkünstler mit einer Spende.

27.

Lächle 5 Menschen auf der Straße bewusst an.

28.

Schreibe einen netten Brief an eine Person, die dir nahesteht.

29.

Schreibe einem alten Freund eine nette Nachricht.

30.

Unterstütze einen Nachbarn/ eine Nachbarin bei etwas, z.B. Aufgabe im Garten, Einkaufen etc.

31.

Biete einer fremden Person Hilfe an.

32.

Du benötigst ein neues Buch, Gerät, Kleidungsstück etc. – prüfe ob du es in deiner Stadt lokal vor Ort bekommst, statt es im Internet zu bestellen.

33.

Mache einer/einem Verkäufer/in oder Kellner/in ein Kompliment.

34.

Hinterlasse eine positive Bewertung für ein kleines lokales Geschäft.

35.

Backe einen Kuchen/Kekse für deine Kollegen.

36.

Teile eine positive Nachricht.



Tierschutz

37.

Spende Tiernahrung an ein lokales Tierheim.



Nachhaltigkeit allgemein

38.

Spende 3 Kleidungsstücke, die du nicht mehr benötigst, dem Warenkorb.

39.

Stelle ein Buch, das du bereits gelesen hast, in den öffentlichen Bücherschrank.

40.

Sammle beim nächsten Spaziergang Müll auf.

41.

Teile einen Beitrag über ein soziales / nachhaltiges Projekt auf Social Media.

42.

Stelle ein Produkt aus deinem Badezimmer auf nachhaltig um, z.B. Holzzahnbürste, festes Duschgel.

43.

Verschenke etwas, was du nicht mehr benötigst z.B. über Kleinanzeigen.

44.

Spende ein Kinderspielzeug an den Kinderschutzbund.

45.

Leihe dir in der städtischen Bibliothek ein „nachhaltiges“ Buch aus und lasse dich inspirieren.

46.

Lasse etwas kaputtes Reparieren (Elektro- Gerät, Kleidungsstück)

47.

Kaufe in einem Hofladen ein.

48.

Folge den städtischen Nachhaltigkeitsnewsletter um über nachhaltige Themen informiert zu werden.

49.

Du benötigst ein neues Buch, Gerät, Kleidungsstück etc.- prüfe, ob du es gebrauchst z.B. über Kleinanzeigen bekommst, statt es neu zu kaufen.

50.

Übernehme eine Grünpatenschaft für ein öffentliches Beet in Germersheim.