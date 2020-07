Der Ortsgemeinderat hat als Termin für die Wahl der Ortsbürgermeisterin den 25. Oktober festgelegt, für eine eventuell notwendige Stichwahl den 8. November. Der im vergangenen Jahr gewählte Ortsbürgermeister Gerhard Beil war Anfang des Jahres überraschend verstorben, die Wahl eines Nachfolgers war ursprünglich für den 26. April geplant. Wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie hatte die Kreisverwaltung den ersten Wahltermin jedoch abgesagt. Der neue Termin wird jetzt von der Verwaltung und vom Innenministerium geprüft. Um das Amt bewerben sich Carmen Drexler von der SPD und Alexandra Hirsch als unabhängige Kandidatin.

In Rheinzabern wird es in diesem Jahr keine Kirchweih geben. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der „Rheinzammer Markt“ am vierten August-Wochenende abgesagt wird, entsprechend der derzeit gültigen Corona-Verordnung.