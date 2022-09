Die Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag in Lauterbourg, die nach dem Tod von Bürgermeister Jean-Michel Fetsch notwendig wurde, brachte keine Überraschung. Mit großer Mehrheit wurden Joseph Saum und seine Liste gewählt. Die Wahl des neuen Lauterbourger Bürgermeisters findet bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Samstag statt. Eigentlich war damit zu rechnen, denn die Lauterbourger Bürgerinnen und Bürger waren rund 27 Jahre ihrem Bürgermeister und seiner Politik treu. Der 71-jährige Joseph Saum, der auch Vorsitzender des Musikvereins Harmonie in Lauterbourg und seit 1995 Bürgermeisterstellvertreter ist, konnte auf seiner Liste nahezu alle ehemaligen, im Jahre 2020 gewählten Gemeinderäte vereinen. Ihr gemeinsames Ziel: die politische Linie des verstorbenen Jean-Michel Fetsch weiterzuführen. Saums Liste erhielt am Sonntag mehr als 70 Prozent der Wählerstimmen. Laut der französischen Tageszeitung DNA entfielen 512 Stimmen der 719 abgegebenen Stimmen auf die Liste von Joseph Saum, der damit 17 von 19 Sitzen im Gemeinderat stellen wird. Die von Christophe Bord angeführte Liste „Eine Wahl für die Lauterbourger“ erhielt lediglich 207 Stimmen und damit nur zwei Sitze im Lauterbourger Stadtparlament.