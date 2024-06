Christian Hutter bleibt Stadtbürgermeister, in Berg setzte sich Amtsinhaberin Sabine Gerhart erneut durch. Neue Gemeindeoberhäupter sind Dieter Hutzel und Thomas Ehl.

„Ich sehe das durchaus als Bestätigung meiner bisherigen Arbeit“, sagte Christian Hutter (CDU), kurz nachdem alle Stimmen ausgezählt waren. 66,7 Prozent der Wähler wollten weiter Hutter als Stadtbürgermeister, seine Herausfordererin Leah Zoller (SPD) erhielt 33,3 Prozent. Es sei ein sehr fairer Wahlkampf gewesen. Und auf ein fairen Umgang setzt Hutter auch im neuen Stadtrat. „Ich denke wir sind richtig gut aufgestellt und können optimistisch in die Zukunft schauen. Und das ist wichtig, schließlich gibt es einige große Vorhaben, die wir angehen wollen“, so Hutter.

Ein paar Stimmen mehr habe sie sich schon erhofft, so Leah Zoller, aber: „Ich bin nicht unzufrieden.“ Der Wahlkampf mit vielen Gesprächen mit den Bürgern sei eine tolle Erfahrung gewesen. „Es war ja das erste Mal, dass ich für ein Amt kandidiert habe. Ich habe viel für die Zukunft dazugelernt“, sagte die 28-Jährige. Die Wahlbeteiligung in Hagenbach lag bei 63,2 Prozent.

Hutzel in Neuburg gewählt

Der neue Ortsbürgermeister von Neuburg heißt Dieter Hutzel. Der Christdemokrat setzte sich mit 57,2 Prozent der Stimmen gegen Günter Weisenburger (SPD) durch, auf den 42,8 Prozent der Stimmen entfielen. Hutzel tritt die Nachfolge von Hermann Knauß (Freie Wähler) an, der nicht für eine dritte Amtszeit kandidierte. Er gehe das Amt mit Zuversicht an, sagte Hutzel: „Die Vergangenheit ist nicht beeinflussbar, die Zukunft schon.“ Auch wenn auf ihn als Ortsbürgermeister einige schwere Aufgaben warten würden, schrecke ihn das nicht ab. „Ich bin seit 25 Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiv, da weiß ich, was auf mich zukommt“, betonte Hutzel. Die Wahlbeteiligung in Neuburg lag bei 69,8 Prozent.

Mit ihrer Wiederwahl habe sie gerechnet, dass das Ergebnis dann so deutlich ausfiel, habe sie dann doch überrascht, sagte Sabine Gerhart (Freie Wählergruppe Berg), die Ortsbürgermeisterin bleibt. Gerhart setzte sich mit 68,3 Prozent der Stimmen deutlich gegen Rüdiger Klein von der CDU durch, den nur 31,7 Prozent der Wähler im Bürgermeisteramt sehen wollten. „Ich bin sehr dankbar, dass mir die Bürger erneut ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das deutliche Ergebnis sehe ich als Bestätigung meiner Arbeit“, so Gerhart. Wobei sie ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat lobt: „Es geht nur gemeinsam.“ Die Wahlbeteiligung in Berg lag bei 70,6 Prozent.

Ehl neuer Ortschef in Scheibenhardt

Thomas Ehl (CDU) wird Ortsbürgermeister von Scheibenhardt. Der 63-jährige Steuerberater tritt die Nachfolge von Edwin Diesel (CDU) an, der nicht mehr kandidiert hat. Ehl setzte sich 63,6 Prozent der Stimmen klar gegen Karl Heinz Benz von der SPD durch, der 36,4 Prozent der Stimmen erhielt. „Das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Ich habe mit vielen Bürger im Wahlkampf gesprochen, da hat sich das angedeutet“, sagte Ehl. Der Christdemokrat, der bereits zehn Jahre erster Beigeordneter in Scheibenhardt war, kündigte an, die erfolgreiche Arbeit seine Vorgängers fortsetzen zu wollen. Viel wert werde er auf die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarn im elsässischen Scheibenhard legen, kündigte der neue Ortschef an. Die Wahlbeteiligung in Scheibenhardt lag bei 75,6 Prozent.