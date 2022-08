Wer seine Wahlentscheidung noch nicht getroffen hat, kann sich am Mittwoch, 24. August, 19 Uhr, in der Festhalle in Bellheim zumindest ein Bild von den beiden Kandidaten machen. Bei der vom Gewerbeverband der Verbandsgemeinde veranstalteten und von Gerhard Hatzenbühler moderierten Podiumsdiskussion treffen die beiden Verbandsbürgermeisterkandidaten Gerald Job (FWG) und Rüdiger John (ÖDP) aufeinander. Letzterer wird von CDU und SPD unterstützt. Job ist Ortsbürgermeister von Ottersheim und Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. John ist Beigeordneter der Ortsgemeinde Bellheim. Es geht um die Nachfolge von Dieter Adam (FWG), der am Jahresende sein Amt vorzeitig niederlegen wird. Die Wahl wird am Sonntag, 11. September, stattfinden.