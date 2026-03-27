Zum Bericht über die Mitgliederversammlung des Tennisclubs und die darin geäußerte Kritik an der Stadtspitze nimmt Bürgermeister Steffen Weiß Stellung.

„Die Stadt weist die Pauschalkritik ausdrücklich zurück. Ehrenamt und Vereinsarbeit verdienen Anerkennung und Unterstützung – ebenso aber eine sachliche und faire Darstellung der kommunalpolitischen Rahmenbedingungen. Eine Zuspitzung in Form des Begriffs „Schande“ ist in der Sache nicht gerechtfertigt, sondern polemisch!“, heißt es in der Stellungnahme. Die Mitglieder des Tennisclubs haben sich gegen eine Verlagerung ihrer Anlagen, etwa auf das Gelände des Badeparks, ausgesprochen. In diesem Zusammenhang hatte der stellvertretende Vorsitzende Axel Schulz davon gesprochen, dass es eine Schande sei, „wie von Seiten der Politik mit dem Gemeinwohl umgegangen wird“.

Bürgermeister Weiß stellt klar: „Anfang des Jahres fand ein Gespräch von Vertretern des Tennisclubs Wörth - unter anderem Vorsitzender Axel Schmitz und Axel Schulz - im Rathaus statt.“ Zutreffend sei, so der Bürgermeister, dass mögliche Fördermittel aus der sogenannten Sportmilliarde hierbei besprochen wurden. Dies deshalb, weil die Stadt antragsberechtigt ist und den Verein dabei hätte unterstützen können. „Im Verlauf des Gesprächs zeigte sich jedoch frühzeitig, dass der voraussichtliche Förderbedarf des Tennisclubs nicht zu einer Größenordnung führen würde, die eine Bundesförderung hätte erwarten lassen und darüber hinaus hat der Verein noch nicht einmal vollständige Antragsunterlagen vorlegen und diese nach eigener Einschätzung auch nicht rechtzeitig fertigstellen können“, so Weiß. Ausdrücklich sei durch Bürgermeister Weiß hierbei das Angebot unterbreitet worden, einen Antrag auch in der nächsten Förderrunde zu unterstützen.

Keine verbindliche Zusage

Im weiteren Verlauf des Gesprächs seien mögliche langfristige Entwicklungen angesprochen worden und „zwar ausdrücklich als Optionen und nicht verbindliche Zusagen“. Eine denkbare Möglichkeit wäre hierbei etwa gewesen, im Badepark ein neues Quartier zu prüfen, sollte es dort einmal zur Reduzierung von Wasser- und Liegeflächen kommen. Ebenso sei der Planungsstand am ehemaligen Schauffele-Gelände angesprochen worden. Diese Überlegungen ersetzten jedoch keine konkrete Planung und keine Entscheidung. „Schon gar nicht kann ich im Verlauf solcher Gespräche Beschlüssen städtischer Gremien vorgreifen, die hierzu verbindliche und wohl abgewogene Entscheidungen zu treffen hätten“, sagt Weiß.

Der Bürgermeister erinnert daran, dass er bereits im vergangenen Jahr beim Tennisclub ausdrücklich dazu geraten habe, dass der Verein nicht auf einen möglichen Umzug warten, sondern notwendige Renovierungen und Investitionen am jetzigen Standort planen und umsetzen solle. Denn seit Jahren sei absehbar, dass eine Realisierung von Tennisanlagen auf dem ehemaligen Schauffele-Gelände - selbst bei optimistischem Verlauf – vor 2030 schlicht unmöglich gewesen wäre. Der Bürgermeister weist auch darauf hin, „dass – selbst unter Berücksichtigung früher Beschlusslagen zu keiner Zeit ein belastbarer Planungsstand vorlag und sich der Umzug von Tennisanlagen auf ein paar Projektskizzen beschränkte“. Eine belastbare Planung, auf die der Verein hätte vertrauen können, habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Und im Übrigen habe sich der Stadtrat zwischenzeitlich ohnehin für eine andere Entwicklung auf dem Areal entschieden. „Auch dies ist dem Vereinsvorstand bekannt.“

„Pauschale Schuldzuweisungen helfen nicht“

Die Stadt stehe weiterhin für eine verlässliche Zusammenarbeit mit allen Vereinen. Dazu gehöre auch: Fördermöglichkeiten realistisch einzuschätzen, Unterlagen rechtzeitig zu erstellen und Planungen transparent abzustimmen. „Pauschale und ungerechtfertigte Schuldzuweisungen an „die Politik“ helfen dabei nicht weiter“, so Weiß.

Der Bürgermeister verweist darauf, dass trotz Rekorddefizit und ambitionierter Konsolidierungsliste, um einen ausgeglichenen Nachtragshaushalt vorlegen zu können, „mussten einige Zumutungen beschlossen werden, das überdurchschnittlich hohe Niveau der Vereinsförderung wurde aber beibehalten, die Vereinsförderrichtlinie wurde eben nicht ausgesetzt und keine Streichungen vorgenommen“. Zusätzlich seien über neue oder neu aufgesetzte städtische Veranstaltungen den Vereinen Einnahmemöglichkeiten geschaffen worden. Weiß: „Die Äußerung von Herrn Schulz weise ich daher deutlich zurück und erwarte auch eine Entschuldigung gegenüber den politischen Akteuren in unserer Stadt und gerne darüber hinaus.“