Steffen Scherer (Wählergruppe Hatzebehl) wird neuer Bürgermeister in Hatzenbühl. Der 39-Jährige erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 59,6 Prozent der Stimmen, 829 Wähler setzten ihr Kreuz für ihn. Sein Mitbewerber Gottfried Müller (Bürger für Hatzenbühl) kam auf 40,4 Prozent. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Scherer nach der Auszählung – auch vor dem Hintergrund, dass die Wählergruppe vor zwei Jahren erst gestartet sei. „Mehr Konzepte und mehr Kommunikation“ – mit diesem Anspruch will er seine Amtszeit angehen. Es sei ein „fairer Wahlkampf“ gewesen. Das sieht auch Gottfried Müller so. Die Stichwahl sei ausgegangen, wie nach dem ersten Wahlgang zu erwarten gewesen sei, meinte Müller. Scherer lag bereits vor zwei Wochen vor Müller und dem ausgeschiedenen dritten Kandidaten Kay Bohlender (parteilos). Gottfried Müller nimmt’s sportlich: „Ich bin früher Radrennen gefahren. Man hat auch da nicht jedes Rennen gewinnen können.“

Insgesamt gaben am Sonntag 1408 Menschen ihre Stimme in Hatzenbühl ab, die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl somit bei 60,5 Prozent, etwas unter der im ersten Wahlgang (71,9). Steffen Scherer folgt auf Karlheinz Henigin (CDU), der 20 Jahre lang Bürgermeister im Ort war.