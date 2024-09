Die Eigentumsverhältnisse in der Minfelder Eichstraße sind knifflig. Um Anwohnern zu zeigen, wie schwierig die Lage ist, griff Bürgermeister Volz zu einem kreativen Mittel.

Zu einer außergewöhnlichen Maßnahme veranlasst sah sich Ortsbürgermeister Martin Volz ( FWG) am Samstag. Er ließ, nach Ankündigung und Absprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung, kurzerhand die östliche Eichstraße für den Durchfahrtsverkehr zeitweise sperren. Und das für einen bestimmten Zweck: Die Ortsgemeinde wollte den Anliegern und allen anderen Minfeldern, die sich für das Thema interessieren, einen Eindruck davon vermitteln, wie verzwickt sich die Eigentumsverhältnisse in dieser Straße darstellen. Und das nicht in Papierform, nicht mit einer Overheadfolie oder mit Hilfe eine Power-Point-Präsentation, sondern in natura, live eben und ganz plastisch.

In den 1970ern fand man Kompromisse

Denn Teile von Straße und Gehwegen befinden sich auf privatem Grund. Seit langem schon, das war beim früheren Ausbau der Eichstraße zu Beginn der 1970er Jahre bereits bekannt. Und bereitete schon den damaligen Protagonisten viel Kopfzerbrechen: Damals wurde nicht nur ein betoniertes Bachbett verfüllt, sondern auch die Kanalisation in der Straße verlegt. Bei den Vermessungen bemerkte man seinerzeit, dass das mit den Eigentumsverhältnissen nicht so ganz korrekt war. Aber man einigte sich, fand Kompromisse und die Straße konnte verbreitert und mit Gehwegen versehen werden, wenn die auch nicht durchweg gleich breit werden konnten.